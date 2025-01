AMERINI A RFV, Viola può crescere: lassù senza Gud

FirenzeViola.it

L'ex calciatore della Fiorentina, ora agente FIFA, Daniele Amerini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dalle difficoltà che sta avendo la Fiorentina a centrocampo: "In questo momento manca un giocatore di gamba e un rinforzo come Folorunsho può servire. Poi è chiaro che sarà il campo a dire se la scelta è giusta o meno. Con lui la Fiorentina troverebbe un giocatore di fantasia che le permetterebbe di tornare a giocare a tre in quella zona di campo. Ultimamente ha giocato poco e per questo andrà eventualmente verificato, ma la scelta mi sembra giusta".

Come si spiegano le difficoltà di alcuni singoli come Colpani e Gudmundsson?

"Gudmindsson la Fiorentina lo ha avuto poco a disposizione e anche per questo è difficile che cresca il feeling con il tecnico. L'islandese però ha tante scusanti: è stato fuori a lungo e ancora non sembra essere in perfette condizioni. Resta un giocatore con dei colpi, che può risolverti le partite da solo. Io guarderei anche il lato positivo, ossia che la Fiorentina senza Gudmundsson e con un Colpani che ancora non ha mai inciso, è lassù e ha margini di miglioramento".

