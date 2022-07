AMBROSETTI A RFV, Jovic è un gran professionista

L'ex difensore Gabriele Ambrosetti ha parlato a Radio FirenzeViola della posizione nella rosa della Fiorentina di Nikola Milenkovic: "Parliamo di un profilo molto importante e all'Inter andrebbe a competere ai massimi livelli. Lì si gioca per vincere. E se dovesse rimanere Skriniar, la situazione sarebbe complicata nel reparto. Lui e Bremer sono giocatori importanti ma l'Europa è un'altra cosa".

Cosa sceglierebbe al suo posto tra essere leader a Firenze e potenziale riserva a Milano?

"Farei come ho fatto 25 anni fa io stesso, vado a giocarmela. I percorsi devono essere seguiti e la mente ascoltata, è pronto per fare questo passo. E non è detto che all'Inter finisca a fare il quarto... Certo, essere titolare all'Inter è diverso che in altri club".

Cosa aspettarsi da Jovic a Firenze?

"Già di per sé vestire la maglia della Fiorentina è uno stimolo. Giocare nel Real Madrid è tutto diverso, il giocatore però è molto serio, un gran professionista. Non ha trovato spazio nel Real, ma potrebbe dare un contributo importante".