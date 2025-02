RFV Amadeus: "Fiorentina in gran forma ma ora l'Inter non può più perdere. Bove a Sanremo? Conti è viola"

Il noto conduttore e grande tifoso dell'Inter Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare della sfida tra Fiorentina e Inter appunto: "A livello sportivo non è un buon periodo vista la batosta ma la Fiorentina è in gran forma e ben allenata. C'è stato un grande spirito di gruppo nell'emergenza e l'Inter ha giocato una delle partite più brutte, come con il Bologna due anni fa. Ora non ha altre possibilità se non vincere sempre se non vuole regalare lo scudetto al Napoli"

Inter troppo spavalda? "L'Inter ha stanchezza nella testa e nelle gambe ed ha speso moltissimo nel derby che meritava di vincere ed inve ce se l'è cavata con un pari ed è arrivata a Firenze scarica. Dopo il gol annullato aveva forse la convinzione di poter comunque segnare ed invece così non è stato"

Giudizio sulla Fiorentina e Gosens? La Fiorentina sta facendo un campionato fantastico e i tifosi devono essere soddisfatti, anche se ha avuto un momento di pausa che ci può stare. Nessuno si stupirebbe di trovarla in Champions. Su Gosens all'Inter ci aspettavamo di più ma magari la piazza per lui non è stata facile mentre sta facendo bene in quella di Firenze e poi si sa gestire meglio, affonda solo a volte"

Edoardo Bove a Sanremo? "Non esiste un avversario ma esistono gli uomini e la partita non interessava più a nessuno ma della vita di un ragazzo. Bove mi piace tanto, sono contento stia bene e ci auguriamo tutti possa riprendere l'attività. Lui a Sanremo? Sarei contento per lui, non mi stupirebbe perché Carlo Conti è anche tifoso"

Kean? E' molto forte e sta facendo un campionato fantastico

Scudetto corsa a due e quella Champions? "In realtà credo che l'Atalanta non mollerà mai, è impensabile, gioca alla grande ed ha un signor allenatore Né l'Inter né il Napoli pensano che sia una corsa a due, è chiaro che siano le favorite ma la lotta è a tre, con il Napoli leggermente favorito. Per la testa e per la coda tutto può accadere bastano due vittorie o due sconfitte, anche nella zona Champions, starei attento alla Lazio che gioca bene, così come la Fiorentina, è un bel campionato perché nulla è scontato"