RFV Alessandro Orlando: "Palladino sta dimostrando di poter stare a Firenze"

Alessandro Orlando, ex viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Possibilità di entrare in Champions ce ne sono per tutte, i viola stanno facendo un grande campionato".

Che ne pensa di Dodò? "Il calciatore è in continua crescita, lo metterei allo stesso livello di Di Marco e Angelino, loro sono esterni moderni che difendono e attaccano, il brasiliano non ha un vice e le sta giocando tutte ma sarebbe importante avere un suo ricambio che ti garantisca le medesime prestazioni".

Che ne pensa di Parisi?

"Quest'anno ha fatto il salto di qualità, ha conosciuto l'ambiente e Palladino gli ha dato le possibilità di esprimersi".

Che ne pensa di Kean?

"Lui è un calciatore devastante, non pensavo potesse essere un bomber, adesso mi fa impazzire come calciatore indipendentemente che segni o no, il lavoro per la squadra che fa è eccezionale, può gestire da solo l'attacco e sta battendo molti record".

Che ne pensa di Gudmundsson?

"Le scelte le fa Palladino, io penso che in questo momento l'unico insostituibile è Kean, ci sta alternare gli attaccanti vicini a lui, non penso che una sostituzione sia un segnale di bocciatura".

Quale è il suo giudizio sul lavoro di Palladino?

"Il tecnico ha fatto un gran lavoro, non era facile e nonostante qualche difficoltà ne è uscito bene, sta dimostrando di saper fare gruppo e di avere delle idee interessanti".