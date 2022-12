ALBERTOSI A RFV, C'è un abisso tra Terracciano e Drago

Enrico Albertosi, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così a RadioFirenzeViola di alcuni temi di attualità in casa viola e non solo: "Pelè è stato il più grande giocatore del mondo, sia come calciatore che umanamente. Ho giocato contro di lui quattro volte e in tutte le occasioni mi ha fatto gol, vuol dire che era veramente fortissimo. Mi fece un gol in cui saltò in cielo e mi sorprese molto, rimase in sospensione non so quanto tempo e riuscì a colpire di testa. Al calcio di oggi ha lasciato poco perché questo moderno non è il calcio di Pelè. A Firenze, prima dei Mondiali del '58, ero alla Fiorentina e feci un'amichevole contro il Brasile, ma io non giocai purtroppo. Se avessi giocato cento volte contro di lui avrei preso cento gol. Pelè è stato un campione nel campo ma anche nella vita, campione di modestia. Parlava molto bene l'italiano pur non avendo mai giocato nel nostro paese. Sarà difficile ripartire dopo questa pausa per il Mondiale, non so se le squadre sono riuscite a prepararsi per bene. La Fiorentina è andata a corrente alternata in questa prima stagione, ha tutte le possibilità per entrare in Europa League. Terracciano? Rispetto a Dragowski c'è un abisso".