AGOSTINELLI A RFV, L. Alberto perfetto per il 4-2-3-1

Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio e grande conoscitore dell'ambiente biancoceleste, ha parlato a Radio FirenzeViola di Luis Alberto, tornato nel mirino della Fiorentina: "Luis Alberto è un grandissimo anarchico del centrocampo, se lo lasci giocare senza compiti sulla trequarti può fare quello che vuole. Ma questa sua anarchia non piace a Sarri, non c'è mai stato feeling. Alla Fiorentina lo vedrei bene come lo vedrei bene comunque. Rimango sempre dell'idea che a Luis Alberto non puoi dare compiti precisi. Nel nuovo 4-2-3-1 di Italiano lo vedrei come trequartista dietro la punta, ma ribadisco che deve avere libertà di movimento. Conoscendo Lotito però non do per scontata la partenza, di solito il presidente della Lazio non ha mai fatto partire i suoi giocatori se non alle sue condizioni.

La stagione della Fiorentina finora non è sufficiente ma serve pazienza. La squadra dello scorso anno si è vista a sprazzi. A Milano ho rivisto però la Fiorentina vera, la gara non è girata per alcuni episodi. Italiano mi piace comunque molto. Adesso ci sarà il mercato, dove forse i viola dovrebbero intervenire in attacco vista la difficoltà in zona gol. Dopo Vlahovic qualcosa è cambiato inevitabilmente.

Nico Gonzalez? Sull'esclusione dal Mondiale posso dire poco, posso testimoniare sulle qualità del giocatore. Nico è un ottimo giocatore, un talento che può anche vincere le partite da solo. Gli serve continuità".