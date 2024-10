AGOSTINELLI A RFV, Cataldi, Adli e Bove un'arma in più

FirenzeViola.it

Andrea Agostinelli, ex viola oggi allenatore del Flamurtari Valona (Serie B albanese), durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola si è espresso così su alcuni singoli in casa Fiorentina: "Adli, Cataldi e Bove hanno un grande vantaggio. Hanno tanta voglia di dimostrare alle loro vecchie società, a cui sono legati anche a livello emotivo, che le valutazioni fatte in estate sono state sbagliate. Questa è una delle chiavi per spiegare perché questi tre calciatori stanno facendo bene. C'è una motivazione di fondo molto forte. Sono tutti e tre dei giocatori che non sono stati trattati benissimo rispettivamente da Milan, Lazio e Roma.

L'ha stupita la doppietta di domenica di Cataldi?

"I gol su punizione ce li ha, il piede destro cel'ha sempre avuto. Anche alla Lazio ha fatto gol importanti, come contro la Juventus in finale di Supercoppa. Probabilmente nella Lazio, sia a centrocampo che davanti, era chiuso da tanti fuoriclasse e il suo lavoro importante non è stato valorizzato. Assomiglia per caratteristiche ad Adli, ma l'ex Lazio può essere anche una mezzala. Ha un buon inserimento e in Serie B l'ha dimostrato, poi si è spostato davanti alla difesa e ha fatto bene. Se dovessi fare un centrocampo a tre metterei lui come mezz'ala e Adli davanti alla difesa".