ZURKOWSKI E TERZIC, Per ora rientrano a Firenze

Si è concluso il campionato dell'Empoli, che vince 2-1 con il Lecce dopo aver già matematicamente guadagnato da due turni la certezza di aver vinto la Serie B, oltre che della promozione. Tra chi festeggia e riceve il trofeo ufficiale ci sono anche due giocatori in prestito dalla Fiorentina, il centrocampista polacco Szymon Zurkowski ('97) e il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic ('99). I due hanno contribuito alla promozione degli azzurri con minuti e ottime prestazioni, nonostante per entrambi sia stata un'annata particolare e segnata dal Covid. Ora che futuro li attende? Secondo quanto ci risulta, essendo per entrambi un prestito secco per il momento rientreranno semplicemente alla Fiorentina, anche perché in casa azzurra non sembra esserci la volontà di pagare una qualsivoglia somma per trasformare in definitivi i loro trasferimenti. Per quanto siano due profili apprezzati così come lo è stato il loro contributo alla causa Serie A, ancora il club toscano non ha tirato le somme in vista della massima serie: non è quindi non è da escludere che più avanti, quando riaprirà il calciomercato, torni sulle loro tracce. D'altro canto, però, c'è da considerare anche la possibilità che la Fiorentina decida (se non entrambi almeno uno dei due) di mantenerli in rosa per la stagione prossima. Le valutazioni arriveranno nelle prossime settimane.