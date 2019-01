ZONA EUROPA, Viola a metà del gruppone misto

Si fa sempre più interessante la corsa per le zone che permettono l'accesso all'Europa in Serie A. Al momento, guardando la classifica del massimo campionato, si può notare come ci sia una sorta di gruppone misto Champions/Europa League, con ben nove squadre divise da soli sette punti. Dal quarto posto, quello occupato dal Milan a quota 35 punti, si arriva infatti al dodicesimo posto che attualmente invece detiene il Parma, fermo a quota 28 dopo la sconfitta di oggi contro la SPAL. Al nono posto, a metà del guado ma attualmente fuori da tutto, si trova la Fiorentina, che ad oggi ha 30 punti. Cinque in meno del Milan, il cui posto significherebbe Champions, solamente due invece dal settimo dell'Atalanta, che significa la possibilità di giocarsi l'accesso ai gironi di Europa League.

LA ZONA EUROPA

4) Milan 35

5) Roma 34

6) Sampdoria 33

7) Atalanta 32

8) Lazio 32

9) Fiorentina 30

10) Torino 30

11) Sassuolo 29

12) Parma 28