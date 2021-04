VLAHOVIC, Con il serbo la Fiorentina si gioca il futuro

Il Corriere dello Sport distribuito stamani in edicola si sofferma anche sulla grande prestazione di Dusan Vlahovic. Quando ha calciato a cucchiaio il rigore del momentaneo 1-0, deve aver pensato ai consigli di Ribery ma anche a Prandelli, fondamentale per la sua esplosione come attaccante. Ora per la Fiorentina inizierà la partita più importante del futuro, quella per trattenerlo. Il telefonino del suo agente bolle, ma anche ieri Barone ha parlato di “contratto da rispettare”. L’obiettivo della dirigenza è quello di scendere nel pieno della trattativa non appena sarà arrivata la salvezza. Per far sì che resti, oltre ad un adeguamento economico, ci vorrà anche un progetto tecnico che scacci le recenti paure e che lo rimetta al centro.