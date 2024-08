VITALE A RFV, Input è chiaro. Tessmann? Per me arriva

FirenzeViola.it

Il dirigente Pino Vitale ha parlato così a 'Palla al centro' in diretta su Radio Firenzeviola, partendo dalle ultime voci di mercato: "Sicuramente avranno le idee nella dirigenza della Fiorentina: il tempo per prendere i calciatori ancora c'è, ma io vedo tutte operazioni per abbassare il monte ingaggi. Ora stanno dando via Nico e non l'avrei fatto, prendendo Gudmundsson dal Genoa. Tessmann mi piace ma mancano ancora tre centrocampisti, un difensore e secondo me anche una prima punta. Si aspettano gli ultimi giorni perché in giro ci sono diversi giocatori in esubero. Vediamo che squadra ne viene fuori. Per me Nico è forte di testa e salta l'uomo, vediamo cosa fa Gudmundsson. Non mi scoraggio perché la squadra la fanno ma ci sono tante uscite da fare, da Amrabat ad Ikoné".

Come interpretare la situazione Tessmann?

"È un giocatore giovane che può venire fuori ma oggi comandano i procuratori. Secondo me alla fine lo portano in fondo così come fatto con Colpani, vanno messe solo a posto le cifre. Il problema è che poi ci vogliono altri due centrocampisti".

