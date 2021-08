VIOLA, Rientro al CS da martedì: chi si aggrega

Finito il ritiro di Moena, per la Fiorentina è già tempo di pensare alla preparazione a Firenze in vista dell'esordio in Coppa Italia il 15 agosto contro l'Ascoli. Italiano ha convocato i giocatori viola da martedì al centro sportivo, con i Nazionali impegnati in Copa America (Martinez Quarta, Pezzella, Nico Gonzalez e Pulgar), Europeo (Castrovilli) e Olimpiade (Kouame) che si aggregheranno via via al gruppo viola. In attesa di notizie da Amrabat che prosegue con il recupero dall'operazione per la pubalgia.