VIOLA, Il tridente d'oro non brilla. Ora il futuro...

Per tutti quello formato da Ikoné, Cabral e Nico Gonzalez era, dovrebbe essere e sarà il tridente d'oro. Questo perché, come ricorda La Nazione, l'investimento economico è stato di circa 55 milioni di euro solo per i cartellini, una spesa pesante e importante che è stata scomposta così: 24 milioni per l'argentino, 16 milioni per il brasiliano e 15 per il francese. Il problema però è che la Fiorentina non segna, ha perso la cattiveria offensiva e lo score dei tre è di soli 9 gol (6 reti per Nico Gonzalez, di cui 2 su rigore, 2 per Cabral e una per Ikone): un problema che nell'ultimo mese è stato ancora più evidente visti i risultati. I riflettori sono già puntati anche sul futuro, con le sorprese che potrebbero essere dietro l'angolo, visto che i viola sono forti nella scia di un altro attaccante e che le grandi manovre sulle corsie esterne sono tutt'altro che ai box.