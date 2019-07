VIOLA, Il pomeriggio libero dei giocatori a Moena

La Fiorentina, quest'oggi, ha potuto beneficiare di un pomeriggio libero per rifiatare dopo i primi giorni di allenamenti nel ritiro di Moena. Attraverso i social è possibile scoprire dove alcuni giocatori hanno scelto di trascorrere le ore di riposo di cui sopra. Se infatti Ceccherini e Venuti hanno optato per il ristorante "Malga Panna", Castrovilli, Hristov, Ranieri, Sottil, Meli, Nannelli e Lakti si sono diretti alla locanda "Kusk"; destinazione "Malga Roncac", invece, per Montiel, Baez, Cristoforo e Simeone. Infine, un caffè all'hotel "Faloria" per Pierozzi assieme ad un amico che lo ha raggiunto da Firenze in questi giorni per seguirlo in ritiro. Di seguito qualche foto postata su Instagram dai giocatori: