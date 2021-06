VIOLA, Continua il summit tra Italiano e dirigenza

Sono ore importanti quelle che si stanno vivendo in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano si appresta a diventare il nuovo allenatore dei viola ed è attualmente ancora all'interno della struttura alberghiera di Firenze insieme a Daniele Pradè e Nicolas Burdisso. Come raccolto dalla nostra redazione, è in corso un summit tra la dirigenza ed il nuovo tecnico nel quale si sta parlando anche di mercato e possibili obiettivi per la nuova stagione. Da poco andato via invece Joe Barone.