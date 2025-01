VIDEO FV, Tzimas costoso: i viola valutano Arnautovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash", in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina, si è parlato del cartellino di Marko Anautovic proposto ai viola per diciotto mesi a 2,5 milioni di stipendio. Anche perché per Stefanos Tzimas servono 23 milioni, e sia PAOK che Norimberga valutano di poterlo valorizzare economicamente tenendolo fino a giugno. Occhio anche a Warren Bondo e Niccolò Fagioli per il centrocampo.

