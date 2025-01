VIDEO FV, Man scala le gerarchie. Ikonè, primo no

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina continua a lavorare per mettere a disposizione di Palladino il prima possibile i giocatori di cui ha bisogno. In questa giornata di trattative, ha fatto passi avanti nelle gerarchie Dennis Man dal Parma: anche se l'affare appare complesso, le parti ne parleranno in questi giorni per capire la fattibilità della trattativa. Poi le ultime sul possibile scambio Kouame-Sanabria e sulle uscite dove ancora la Fiorentina non riesce a trovare troppe soluzioni anche perché Jonathan Ikoné non sembra avere intenzione di accettare l'offerta arrivata dai Chicago Fire in USA.

Questo il punto video del 'Chi si compra flash':