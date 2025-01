VIDEO FV, Le ultime su Luiz Henrique e Man. Stop Marì

© foto di pietro.lazzerini

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash" in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina si è parlato soprattutto della situazione Luiz Henrique, sogno di mercato dei viola che hanno raggiunto un accordo con il giocatore e che ora lavorano per trovare quello con il Botafogo vero ostacolo alla trattativa: il Fogao non scende dalla richiesta di 30 milioni, la Fiorentina prova a limare le distanze. La prima alternativa al brasiliano è Dennis Man, meno costoso e più facile da raggiungere anche se la trattativa non è in fase avanzata. Per quanto riguarda Pablo Marì, il difensore del Monza per ora resta in Lombardia in attesa che si possa sbloccare l'affare con i viola, mentre sul fronte uscite sono bloccati sia lo scambio con il Torino tra Kouame e Sanabria che le uscite di Ikoné e Christensen.

Guarda il video per gli aggiornamenti: