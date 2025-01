VIDEO FV, Le ultime di mercato: occhio a Fazzini

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash", in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina, si è parlato di un nuovo interesse per la Fiorentina per Jacopo Fazzini. Saltato l'accordo con la Lazio, adesso ci prova la Fiorentina. Sempre con l'Empoli i contatti sono in corso anche per Kouame. Per quanto riguarda le uscite c'è anche da segnalare il pressing del Napoli per Pongracic.