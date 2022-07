VIDEO FV, Jovic in auto con Milenkovic. I due...

Luka Jovic è arrivato pochi minuti fa a Coverciano. L'attaccante della Fiorentina, come testimoniato dalle immagini di FirenzeViola.it, è stato accolto in modo molto caloroso dai tifosi gigliati. Curioso che il bomber proveniente dal Real Madrid sia arrivato in macchina insieme a Nikola Milenkovic, suo accompagnatore speciale per l'occasione. Presenti intanto anche Szymon Zurkowski, Nico Gonzalez e Jonathan Ikone.