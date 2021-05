VIDEO FV, Il Giro a Firenze, entusiasmo in strada

Il Giro d'Italia è sempre una grande emozione. Ed oggi la carovana rosa è passata per le strade di Firenze, nel tragitto tra Siena e Bagno di Romagna. Intorno all'ora di pranzo il gruppo ha toccato le zone di Gino Bartali per poi dirigersi verso Sesto per l'omaggio ad Afredo Martini, i due campioni toscani che hanno fatto la storia del ciclismo italiano. Ecco alcune immagini di Firenzeviola, mentre tra una cornice di pubblico accorso ad appplaudire il Giro, i ciclisti hanno attraversato via Bolognese imboccando la via che porta a Careggi. Purtroppo proprio a Careggi, ma all'ospedale omonimo,è dovuto entrare da paziente Alessandro De Marchi, due giorni in maglia rosa in quest'edizione del Giro d' Italia, per una brutta caduta dopo i primi chilometri della tappa: frattura della clavicola e di 4 costole e contusione polmonare le conseguenze.