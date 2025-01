VIDEO FV, I dettagli dell'assalto a Tzimas. Oggi Mari a Firenze

© foto di pietro.lazzerini

La Fiorentina ha deciso di spingere sull'acceleratore per provare ad arrivare a Stefanos Tzimas, attaccante greco classe 2006 di proprietà del PAOK ma attualmente in prestito al Norimberga: nel video di FirenzeViola con la versione flash di Chi si compra?, tutti i dettagli a proposito della possibile trattativa. In giornata intanto è atteso Pablo Mari a Firenze, acquisto fortemente voluto dal tecnico Palladino. All'interno del nostro punto di mercato anche tutte le voci sui nomi per il centrocampo e sulle uscite di Ikone, Kouame e Biraghi.

Clicca sul video per tutte le ultime novità e i dettagli delle operazioni!