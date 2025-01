VIDEO FV, I dettagli dell'addio di Kayode. Distanza per Man

FirenzeViola.it

Torna l'appuntamento con le ultime notizie sul mercato della Fiorentina con la nostra versione "flash" di Chi si compra? a cura di Pietro Lazzerini. Tutti i dettagli della cessione di Michael Kayode al Brentford e di quella di Christensen in partenza verso la Salernitana. Ma anche la distanza tra domanda e offerta per l'affare Dennis Man e tutte le voci che riguardano il centrocampo viola, da Ndour a Cristante passando per il sogno Frendrup.