VIDEO, Antognoni: "Con viola parentesi chiusa"

L'ex capitano e dirigente viola Giancarlo Antognoni è tornato in via Birago, a Perugia, dove tutto è iniziato. L'ex capitano viola infatti da bambino è vissuto in quella via ed oggi ha partecipato all'evento "Birago&Friends". Ad Umbria Tv ha rilasciato un'intervista al giornalista Marco Taccucci in cui parla brevemente del suo rapporto con la Fiorentina. L'intervista integrale sarà proposta durante il programma “L’Anticipo” in onda alle 22,45 su UmbriaTv e visibile anche in streaming. Questo il passaggio relativo alla Fiorentina:

"Parentesi chiusa con Commisso? In questo momento sì, la parentesi è chiusa poi vediamo cosa succede, li ho lasciati ed è come un matrimonio che finisce. Screzi? E' solo stata una questione di scelte, loro ne hanno fatto una ed io un'altra, abbiamo cambiato percorso però senza rancore assolutamente".