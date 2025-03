FirenzeViola Viareggio Cup, oggi la Fiorentina ai quarti: c'è da battere (ancora) l'Imolese

Riprenderà oggi il cammino della Fiorentina Under-18 al Torneo di Viareggio. Dopo una prima parte davvero impeccabile (quattro vittorie di fila con un bilancio di dieci gol fatti e appena uno subito), oggi la squadra di Marco Capparella - nella foto - sarà impegnata nei quarti di finale della manifestazione: avversario sarà (ancora) l'Imolese, già affrontata dai viola nella fase a gironi e battuta 4-1. L'appuntamento è fissato per le ore 15 al Viola Park, presso il mini-stadio Astori, con la Fiorentina che sogna di tornare in semifinale a soli due anni di distanza dall'ultima volta.

Negli emiliani mancherà il portiere argentino Lopez Salgado (ex viola, che la scorsa estate si è svincolato dalla Fiorentina e ha firmato con l'Imolese) perché aggregato alla prima squadre mentre nella squadra di casa sono da valutare le condizioni dell'attaccante Sardilli (già tre reti all'attivo nel torneo) e del centrale Batignani. Chi passerà il turno, affronterà nei quarti di finale in gara secca la vincente del match tra Sassuolo e Ojodu City (match previsto per sabato alle 15 con località da definire).