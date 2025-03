Dagli inviati Viareggio Cup, Fiorentina in semifinale: Imolese battuta 4-2

Al termine di una partita rocambolesca, la Fiorentina Under-18 si qualifica alle semifinali della Viareggio Cup, battendo per 4-2 al Viola Park l’Imolese. Una sfida ben giocata dai viola nel primo tempo, con la squadra di Capparella abile a chiudere la prima frazione sul 3-1 grazie al gol di Kone e alla doppietta di Angiolini, che ha ribaltato il momentaneo pari ospite con Manes. Nella ripresa però è stata l’Imolese a salire in cattedra - nonostante gli emiliani fossero ridotti in 10 dal 41’ per il rosso inflitto a Perdisa - trovando il gol del 3-2 su rigore ancora con Manes prima che Puzzoli, da poco entrato, trovasse il gol del 4-2 in contropiede.

La semifinale avrà luogo sabato alle ore 15 con campo e avversario da definire.