FirenzeViola Verso Grosseto-Fiorentina: ecco le possibili scelte di Pioli

vedi letture

Sarà il primo vero test della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo la sgambata di domenica contro la Primavera, ecco la tradizionale amichevole col Grosseto, club di Serie C che come ogni anno ospiterà i viola per un match che si disputerà stasera (ore 20, radiocronaca su Radio FirenzeViola) allo stadio Zecchini. Per questa sfida, che arriva a 24 ore dal match interno che si giocherà domani sera contro la Carrarese, Pioli sembra intenzionato a riproporre il 3-4-1-2 nonostante la possibile assenza di Albert Gudmundsson, che ieri non si è allenato coi compagni (lavoro individuale già programmato). In porta aperto il ballottaggio De Gea- Martinelli, chi giocherà stasera riposerà con la Carrarese.

Dietro probabile l'impiego di Kouadio come centrale di destra, in mezzo alla difesa spazio a Pongracic e a sinistra maglia da titolare per Kospo; anche in mezzo al campo Pioli dovrebbe ricominciare con la formazione che aveva concluso la sfida di domenica con la Primavera, e quindi Ndour e Bianco, con Sottil e Parisi come cursori di fascia. Davanti Fazzini si candida per una maglia dal 1', assieme a lui Beltran e Dzeko.