Verso Cagliari-Fiorentina, pranzo di Pasqua al Viola Park poi la partenza, con Rocco Commisso

Lo ha fatto capire lui stesso dicendo di voler parlare con Kean a Cagliari, e, a tre giorni dalla partita in casa dei sardi, è confermato che Rocco Commisso volerà in Sardegna con la squadra. D'altronde il presidente resterà a Firenze ancora per poco (il 28 dovrebbe andare via, salvo cambio di programma ovviamente) e cercherà dunque di stare accanto alla squadra il più possibile, andando anche in trasferta in Sardegna.

La squadra si allenerà anche domani e la mattina di Pasqua poi, dopo il pranzo insieme al Viola Park, volerà a Cagliari, con il presidente in testa.