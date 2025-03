Vagiannidīs: "Qualificarci sarebbe un sogno: ripartiamo come fosse 0-0"

Il terzino destro del Panathinaikos Geōrgios Vagiannidīs ha preso la parola dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina. Ecco le parole del giocatore, che vanta un breve passato all'Inter: "Credo che l'unico modo per approcciare al meglio la partita sia quello di pensare di partire dallo 0-0, senza fare troppi calcoli. La squadra è formata da grandi giocatori, con storia e personalità e questo lo si vede anche sul campo. Sicuamente è una partita importante, la qualificazione ci porterebbe gioia. Vogliamo vincere in ogni modo e qualificarci ai quarti. Conterebbe per tutta la squadra andare avanti.

La qualificazione sarebbe un sogno che si avvera, per me. Sentiamo tanta pressione perché ultimamente le cose non stanno andando bene. Sicuramente un po' di stanchezza c'è... ci piacerebbe giocare con meno pressioni ma dovremo dare il massimo in ogni competizione. Sicuramente il fatto che io e i miei compagni abbiamo giocato in Italia, in prcedenza, ci aiuterà".