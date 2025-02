Social Uniti con Kean: il messaggio contro il razzismo di Juan Jesus e di Lucci

Dopo il messaggio di vicinanza della Fiorentina, anche un altro calciatore di Serie A esprime solidarietà per Moise Kean, centravanti viola vittima di insulti razzisti sui social dopo Inter-Fiorentina (qui i dettagli). Si tratta di Juan Jesus, difensore del Napoli, che poco fa ha pubblicato una storia Instagram con una foto che ritrare lo stesso Juan Jesus insieme a Kean durante l'ultimo Fiorentina-Napoli, con tanto di didascalia: "Sono con te fratello, vediamo come finisce questa volta". Il riferimento va a Inter-Napoli dello scorso marzo. Sempre sullo stesso campo, situazione diversa: in quel caso il difensore azzurro aveva denunciato, prima alla squadra arbitrale e poi ai microfoni nel post-partita, alcune offese razziste ricevute da Francesco Acerbi, che era però stato scagionato dal giudice sportivo, evitando la squalifica, nonostante le numerose polemiche scatenate nei giorni successivi, una situazione che spinse anche il Ct della Nazionale Luciano Spalletti ha escludere Acerbi dal ritiro azzurro.

Non solo colleghi. Anche il procuratore di Kean, Alessandro Lucci, tramite il profilo legato alla sua agenzia, World Soccer Agency, ha condiviso poco fa un post di vicinanza per il suo assistito: "Ci schieriamo a fianco di Moise Kean, bersaglio di disgustosi attacchi razzisti sul suo profilo Instagram. Non c'è spazio per il razzismo nel calcio né altrove" il messaggio pubblicato sul social.