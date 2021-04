UFFICIALE, Toscana in zona gialla: riparte lo sport

E' ufficiale, da lunedì 26 aprile la Toscana ritorna con diverse altre regioni tra cui Liguria e Umbria in zona gialla. E come da decreto, ripartono anche tutta una serie di attività: i ristoranti potranno aprire anche a cena ma solo se hanno spazi all'aperto perché solo lì i clienti potranno consumare il pasto. Per i ristoranti al chiuso solo asporto. Mentre ripartono tutti gli sport anche di contatto all'aperto, come il calcetto ad esempio. Il ministro Speranza ha comunicato le decisioni anticipando l'ordinanza che vedrà appunto la Toscana gialla. Lo riporta La Nazione