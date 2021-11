UFFICIALE, La C. Fiesole diserta Torino: la nota

Adesso è ufficiale: i gruppi organizzati della Curva Fiesole non prenderanno parte alla trasferta di sabato pomeriggio a Torino contro la Juventus. A darne conto è stata la stessa Curva in questi minuti con un comunicato emesso sulla pagina Facebook "Fuori dal coro". Ecco alcuni passaggi salienti della nota: "I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a Torino: la limitata capienza del settore ospiti legata a questa assurda modalità di vendita online crea il serio che non tutti possano acquistare il biglietto e di conseguenza qualcuno possa rimanere fuori. Se a questo aggiungiamo che per acquistare gli stessi biglietti vi è adesso l'obbligo di iscriversi al sito della società preferiamo dire "no grazie". E' arrivata l'ora di dare un segnale forte ai padroni che hanno fatto di questo sport un business". Di seguito il comunicato per intero.

