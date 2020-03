UEFA, L'E.League stasera si gioca. Euro2020...

Sembrava ormai deciso lo stop anche delle competizioni internazionali causa Coronavirus. Come rivela l'organo europeo però, la decisione ufficiale ancora tarda ad arrivare e quest'oggi le gare europee (escluse Inter e Roma) si giocheranno. In attesa di decidere nei prossimi giorni le direttive da prendere.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



Full statement: