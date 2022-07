TURATI, No al Catania che però non lo molla

La nobile decaduta Catania in queste ore sta scegliendo la rosa e l'allenatore della prossima stagione di serie D, che possano ammazzare il campionato, e nella lista dei nomi per la panchina ci sono quelli di due viola, l'ex Michele Pazienza e il collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano Marco Turati che segue soprattutto la parte difensiva e dunque i movimenti degli uomini della retroguardia viola. In queste ore il nome di Turati è stato fatto a più riprese, visto il legame con il ds Laneri che lo ha conosciuto a Siracusa, interesse riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Italpress. La rosea tra l'altro scrive "Il rapporto tra Laneri e Italiano è forte e va “al di là dei ruoli. Italiano, infatti, è stato lanciato dallo stesso Laneri – prosegue il quotidiano -. E i discorsi intavolati per far sganciare Turati prevedrebbero altri capitoli come, ad esempio, l’arrivo dal club viola di un paio di under da schierare e valorizzare in Sicilia”.

L'aggiornamento del portale lasicilia.it è però di un no di Turati che avrebbe fatto una richiesta troppo esosa per la serie D. "In questo momento l’ostacolo maggiore riguarda l’aspetto economico - si legge - perché dopo Michele Pazienza - al quale il direttore sportivo etneo Antonello Laneri non ha certo rinunciato - anche Marco Turati pure lui ex Siracusa come giocatore e collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano, non ha accettato l’offerta del Catania chiedendo una cifra sicuramente alta per il campionato di Serie D. Le prossime ore saranno decisive e lo stesso Laneri spera di convincere lo stesso Marco Turati o Michele Pazienza, due tecnici che costano troppo se si pensa che il primo ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024 che s’aggira sui 150 mila euro e il secondo non sembra fra l’altro intenzionato a lasciare il Cerignola dopo la promozione in Serie C né la società pugliese vuole mollarlo".