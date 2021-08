TOTOFORMAZIONE, Due dubbi: in difesa e mediana

Fiorentina impegnata stasera contro il Cosenza per la prima partita ufficiale della stagione. Sono pochi i dubbi di formazione per Vincenzo Italiano, tanto più dopo l'esclusione dai convocati di Lirola che fa candidare Venuti ad un posto sulla destra. In porta ci sarà Dragowski, al centro della difesa sicuro del posto Quarta, mentre per l'altro ruolo è ballottaggio Igor-Pezzella. Sulla sinistra Biraghi.

Prove di centrocampo titolare con Castrovilli, Pulgar e Bonaventura (con Tuttosport e Repubblica che però danno Duncan al posto di Castrovilli), davanti invece potrebbe esserci l'esordio del tridente Nico Gonzalez-Vlahovic-Callejon. Queste le probabili formazioni secondo i quotidiani.

GAZZETTA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

TUTTOSPORT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Duncan, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

REPUBBLICA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Pezzella, Quarta, Biraghi; Duncan, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Pezzella, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon.