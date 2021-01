TOSCANA, Ufficiale: sarà zona gialla da lunedì 11/1

Toscana zona gialla da lunedì 11 gennaio. I dati confermano un Rt (indice di replicazione del virus) di 0,9 e quindi inferiore all'1 che le nuove regole pongono come limite per entrare in zona arancione. In più la bozza di monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute assegna alla Toscana, unica regione, un rischio basso. Le altre sono a rischio moderato o alto.

La zona gialla consente a bar e ristoranti di accogliere i clienti fino alle 18 del pomeriggio. Consente anche l'apertura dei negozi e gli spostamenti all'interno della regione. Resta il coprifuoco alle 22.

"Ho parlato con il ministro Speranza", dice il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. "Grazie ai risultati del lavoro di queste settimane, mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà ad essere zona gialla da lunedì 11 gennaio. Le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #ToscanasiCura".