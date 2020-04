TOSCANA, Nuovi 155 casi di Covid-19 e 23 deceduti

Sono in tutto 155 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e aggiornati ad oggi, lunedì 13 aprile. Il totale di casi attualmente attivi è di 6.257 (da inizio emergenza invece nella Regione sono stati rilevati 7.390 casi). I guariti sono 37 in più rispetto a ieri (per un totale di 615) mentre sono 23 le persone che sono decedute nelle ultime 24 ore (per un totale di 518 morti). I tamponi fatti in Toscana tra ieri e oggi sono stati pochi, ovvero 2.249 (per un totale di 80.889 dall’inizio dell’epidemia). Cala di poco il numero dei ricoverati (-4) mentre continua a diminuire in modo considerevole quello dei pazienti in terapia intensiva (oggi 225, -13 rispetto a ieri).