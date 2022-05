TORREIRA, Sui social: "Sempre uno di voi"

Sul profilo Instagram di una fan page viola c'è un post che riguarda Lucas Torreira, post polemico sul mancato riscatto del centrocampista e non solo. "Voleva restare, lo ha detto e fatto capire in tutti i modi. Anche stamattina

Guadagnava 4 milioni all'Arsenal, aveva dato la sua disponibilità a dimezzarsi l'ingaggio pur di restare

L'Arsenal aveva accettato un pagamento in 6 rate entro il 2025

Ma non è bastato. Perché considerati troppi da una società che fra pochi giorni darà tutta la colpa al calciatore oppure al suo procuratore, come da prassi

Abbiamo venduto il nostro giocatore più forte a gennaio in nome del bilancio e del mancato rinnovo. Una scelta sportivamente senza alcun senso. Ma abbiamo capito, ci siamo sforzati di farlo

Siamo stati penalizzati sul campo ma comunque Italiano ha fatto un miracolo

Oggi inspiegabilmente si rinuncia al giocatore più importante della stagione secondo Vincenzo Italiano. Al più amato. Come se non contasse nulla

Il prossimo martire sarai tu. E qualcuno ci farà credere che la colpa sarà stata tutta tua e delle tue richieste

Non ci cascheremo. Uno di noi Lucas #RiscattateTorreira".

Il giocatore ha commentato sotto: "Sempre uno di voi". Tra i like anche quello del figlio di Italiano.