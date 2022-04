TORREIRA, È già tornato ad allenarsi sul campo

Buoni segnali per quanto riguarda Lucas Torreira. Non solo palestra (come vi avevamo già riferito oggi): il centrocampista uruguaiano della Fiorentina, che ne ha dato esso stesso testimonianza attraverso i suoi profili social, nella giornata odierna è tornato infatti anche ad allenarsi sul campo. Se la sua presenza con l'Udinese mercoledì rimane da valutare, discorso a questo punto probabilmente differente per il Milan domenica prossima. Ecco l'immagine di Torreira sul campo.