TORREIRA, Convocato dall'Uruguay: le sfide

Lucas Torreira è stato convocato dal ct Diego Alonso per le sfide che l'Uruguay disputerà contro Paraguay e Venezuela nel girone di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il centrocampista della Fiorentina giocherà in trasferta la prima della due partite il 28 gennaio a mezzanotte (orario italiano), ovvero nella notte tra il 27 e il 28. Il secondo match è invece in programma il 2 febbraio a mezzanotte, quindi quando in Italia sarà la notte tra l'1 e il 2 febbraio. Di seguito l'elenco completo diramato dal commissario tecnico: