TOP FV, Ribery torna ed è primo. Castrovilli secondo

Mancava dal campo da diversi mesi, Franck Ribery, eppure a vederlo calcare il rettangolo verde del Franchi lunedì scorso sembrava decisamente più in palla di molti altri. Non è un caso se sia andata a lui la maggioranza dei voti arrivati in risposta al ritorno del sondaggio relativo al Premio Top FirenzeViola.it, in cui il 54,7% dei votanti totali (897 nel complesso) l'ha eletto come migliore in campo nel deludente 1-1 contro il Brescia. Alle sue spalle si posiziona il primo habitué del gradino più alto del podio in questa stagione, quel Gaetano Castrovilli che con il 20,9% delle preferenze si deve però accontentare della seconda piazza. Al terzo posto invece German Pezzella: il capitano, nonostante abbia segnato l'unica rete dei viola e contribuito ad evitare la sconfitta con un'ottima prova, ha ricevuto solo il 10,8% dei voti. Di seguito la classifica completa.

1) Ribery 54,74%

2) Castrovilli 20,85%

3) Pezzella 10,81%

4) Dragowski 4,79%

5) Vlahovic 3,68%

6) Ghezzal 1,90%

7) Pulgar e Sottil 0,67%

9) Chiesa e Cutrone 0,45%

11) Caceres, Ceccherini e Dalbert 0,22%

14) Duncan, Lirola e Milenkovic 0,11%