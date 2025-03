Tomovic tifa Palladino: "Scusa Gasp, ma Raffaele è il futuro. E i tifosi abbiano fiducia"

Intervistato quest'oggi da La Nazione, l'ex viola Nenad Tomovic (oggi centrale alla formazione cipriota della Nea Salamis) ha anticipato i temi legati alla sfida di domenica tra Fiorentina e Atalanta, dato che il serbo ha giocato nel Genoa con Gasperini allenatore e Palladino compagno di squadra. Ecco alcune delle sue frasi più importanti: "Sicuramente chi sarà al Franchi assisterà una bella partita, ricca di gol. E non solo per il valore di Fiorentina e Atalanta ma perché si affronteranno il miglior allenatore in A e quello che reputo sia già oggi il tecnico emergente più bravo in Italia. Col massimo rispetto per il Gasp, io tiferò per Raffaele che da Gasp ha rubato l’atteggiamento tattico, l’aggressività, l’abilità nel saper valorizzare la prima punta. E credo anche la bravura di instaurare subito un buon feeling con lo spogliatoio.

Le crttiche a Palladino? Sono normali. Basta perdere due gare e a qualsiasi livello vieni dipinto come il peggiore al mondo. Però io ricordo cosa si diceva a Firenze di lui dopo le prime vittorie: sembrava che Raffaele fosse diventato Mourinho. La piazza creda nel lavoro di Palladino: si vede che ha portato un’idea di calcio diversa. Va supportato fino alla fine perché sono certo che la Fiorentina chiuderà in crescendo la stagione".