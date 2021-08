TOLDO, A Firenze spesso la rabbia sfocia in amore

L'ex portiere viola Francesco Toldo ha ripercorso la sua avventura alla Fiorentina: "I miei parenti mi avevano parlato bene di Firenze e la conoscevo sui libri, arrivai nel '93 che avevo l'entusiasmo di un ragazzino. I tifosi erano arrabbiati per la retrocessione e pensai: "Madonna, dove sono...". Invece ho caito che spesso la rabbia sfocia in passione e amore, è stata una storia d'amore divertente. Per me è un onore essere ricordato insieme a Batistuta e Rui Costa. Mi chiedevo se sarei diventato un idolo dei tifosi... Lo sono stato. Ogni volta che torno a Firenze è un'emozione".