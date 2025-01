TMW, Forte pressing della Fiorentina per Cher Ndour

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina sta aumentando il pressing su Cher Ndour, classe 2004 di proprietà del Paris Saint Germain, attualmente in prestito al Besiktas, in Turchia. Il club francese cerca una soluzione definitiva per il giocatore che permetta anche la cessione in prestito di Kolo Muani alla Juventus.

Dopo aver militato nei settori giovanili di ASD San Giacomo Brescia, Brescia ed Atalanta, nell'estate del 2020 Ndour passa al Benfica, squadra della massima serie portoghese. Il 12 luglio 2023 viene acquistato a parametro zero dal Paris Saint-Germain, con cui firma un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Il 7 gennaio 2024, segna il suo primo gol con il PSG nella partita di Coppa di Francia contro il Revel, vinta per 9-0. A Gennaio 2024, viene ceduto in prestito fino al termine della stagione al Braga, nella massima serie portoghese. Qui, disputa 11 incontri e segna una rete, prima di tornare a Parigi.

Il 13 agosto dello stesso anno, viene ceduto in prestito fino al termine della stagione al Beşiktaş, nella Süper Lig turca, con cui mette a segno 1 gol e 2 assist in 12 presenze.