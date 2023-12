TMW, A gennaio avanti con Nzola. Club lavora su esterno

FirenzeViola.it

Segnali positivi sono arrivati ieri da Beltran ma anche Nzola, quando è entrato nella parte finale della partita, è sembrato dare i suoi. Certo il rendimento non è quello sperato dall'allenatore e dal club ma a gennaio la Fiorentina pensa di andare avanti con lui ed è fiduciosa che si possa sbloccare definitivamente nel prosieguo del cammino - come scrive Tuttomercatoweb - Sul fronte del mercato di gennaio, i toscani invece continuano a lavorare su un esterno d’attacco. In Serie A sembra difficile trovare una soluzione e per questo sembra molto più probabile una soluzione che arrivi dall'estero