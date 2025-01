TIFOSI, Ricorso al Tar per trasferta vietata: la nota

FirenzeViola.it

I tifosi viola si fanno sentire esprimendo il proprio dissenso per le limitazioni per la trasferta di Monza. Come anticipato da FirenzeViola.it, il tifo organizzato ha deciso di ricorrere al Tar della Lombardia per il divieto di trasferta ai residenti di Firenze e provincia in occasione della partita tra di lunedì prossimo. Ecco il comunicato pubblicato sul profilo Facebook di ACCVC Associazione Centro Coordinamento Viola Club:

Presa visione del provvedimento emesso dalla Prefettura di Monza-Brianza relativa alla interdizione alla vendita dei biglietti per la partita Monza-Fiorentina del prossimo 13 gennaio ai soli tifosi residenti nella provincia di Firenze, ritenendo che tale decisione sia quanto meno discutibile soprattutto perché basata su ipotetiche reiterazioni di analoghi comportamenti tenuti in occasione della precedente partita a Torino contro la Juventus (cori contro Dusan Vlahovic), mancando oltretutto qualsiasi pretesto di rivalità nei confronti del Monza, si informano tutti i sostenitori della Fiorentina che alcuni rappresentanti del tifo organizzato hanno deciso di impugnare tale provvedimento conferendo delega agli avvocati affinché sia presentato ricorso d’urgenza al Tar della Lombardia. La speranza e’ che vi sia, in tale Organo, quel buon senso che non si ravvisa sia stato utilizzato per la stesura del provvedimento prefettizio e che, accogliendone il ricorso, permetta anche ai tifosi della Fiorentina residenti nel capoluogo di essere presenti sugli spalti dello stadio di Monza.