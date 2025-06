Calciomercato Gudmundsson è tutto viola, tra mercoledì e giovedì le visite di Fazzini e Viti

Torna l'appuntamento pomeridiano con il "CSC Flash" con tutte le ultime notizie di calciomercato sulla Fiorentina.

Gumundsson è tutto viola

La Fiorentina è riuscita a strappare l'accordo col Genoa: i Grifoni sono scesi a più miti consigli abbassando la richiesta da 17 a 13 milioni. L'islandese sarà viola fino al 2029.

In apnea per Kean

Martedì prossimo inizierà il periodo di validità della clausola di Kean: l'Al Qadsiah è in pressing ed è pronto a pagare i 52 milioni previsti dalla clausola, offrendo al giocatore 15 milioni di euro d'ingaggio. Kean non si è ancora esposto.

Tornano i prestiti.

Il Como non riscatterà Ikone, che adesso è finito nel mirino del Toro. Rientra anche che può finire in una eventuale operazione per Fabbian del Bologna. Si rivedrà anche Nzola, non riscattato dal Lens.

Visite per Fazzini e Viti

I due nuovi acquisti della Fiorentina sosterranno le visite mediche tra domani e giovedì, prima di diventare a tutti gli effetti dei calciatori a disposizione di Pioli.