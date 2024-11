TIFOSI, La festa del VC Ciociaro: oltre le distanze!

Nella giornata di ieri, presso il Ristorante "la Fenice" di Ferentino (locale assolutamente a tinte viola grazie al proprietario Massimiliano), è andato in scena un pranzo organizzato dal Viola Club Ciociaro in occasione del rilancio dello stesso club che riunisce gli appassionati viola che vivono in Ciociaria. Circa 25 tifosi ieri hanno rappresentato i quasi 100 iscritti che compongono il Viola Club, nato nel 1997 grazie al presidente dell'epoca Giuliano Malandrucco e ora gestito dall'attuale presidente Federico, figlio del "padre fondatore".

A organizzare l'evento anche uno dei più affezionati soci, Emiliano Foltran, che è anche uno degli ascoltatori della prima ora di Radio FirenzeViola. Anche grazie al suo invito, i nostri Pietro Lazzerini e Dimitri Conti hanno partecipato all'evento, potendo raccontare una realtà straordinaria tra i tifosi viola che non provengono dalla Toscana, fatta di passione, di trasferte e di anni passati al fianco della Fiorentina con un motto che spiega tutto in sole tre parole: "Oltre le distanze".

Tra una lasagna e un saltimbocca, il tema principale dell'evento non poteva che essere la bella Fiorentina di Palladino, anche se i commenti, come è giusto che sia, sono stati spesso scaramantici, seppur con toni sempre pieni di speranza visti i recenti successi di Kean e compagni. L'altro tema del pranzo è proprio il rilancio del club, che grazie anche al "distaccamento" del nuovo Viola Club Cassino, nato dall'iniziativa di Bernardino Delli Colli, ha tutta l'intenzione di tornare ai fasti dei primi anni, con decine di iscritti presenti costantemente in tutte le partite casalinghe e nelle trasferte della Fiorentina.

L'augurio da parte di FirenzeViola a tutto il club è quello di continuare a crescere tramandando i valori viola di padre in figlio come successo per tanti degli attuali iscritti, con numeri sempre crescenti che possano dimostrare una volta di più quanto la Ciociaria sia legata alla Fiorentina.