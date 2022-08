TESSER A RFV, Mandragora farà scordare Torreira

Attilio Tesser, attuale tecnico del Modena ed ex allenatore proprio della Cremonese, squadra che sfiderà la Fiorentina domani alle ore 18.30, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola.

Che effetto le fa la Cremonese in A?

"Mi fa veramente un bell'effetto, sono molto felice di questo, soprattutto per la piazza".

Che gara si aspetta domani?

"La prima partita è sempre un'incognita, soprattutto sullo stato fisico. Mi aspetto una partita impegnativa, ma la Fiorentina ha cambiato meno della Cremonese, che ha preso tanti giocatori nuovi. Bisogna vedere come si inseriranno".

Cosa ne pensa di Italiano?

"L'ho affrontato un paio di volte e ritengo sia un ottimo allenatore. Ha fatto bene sia in A che in B e le sue squadre hanno sempre la sua mentalità, lo si vede anche a Firenze"

Lei ha avuto Castrovilli alla Cremonese. Lo ha risentito?

"Non ho contatti con lui. L'ho visto in Serie A ed ha grande talento. Sul perchè si è perso non so come spiegarlo, può succedere ad alcuni giocatori. Ha grandi giocate di qualità. A San Siro quando segnò il primo gol ne rimasi stupito. Riesce a dare intensità e qualità alle sue giocate: è molto forte, mi auguro possa crescere ancora. Poi purtroppo basta poco per interrompere questo percorso di crescita, ma lui è arrivato in nazionale e ha fatto un primo anno strepitoso. Se poi non sei al top in Serie A fai fatica. Dopo l'infortunio dello scorso anno stava iniziando nuovamente a ingranare"

Amrabat può prendere in eredità ruolo di Torreira?

"Amrabat ha fatto bene a Verona, ma inizialmente si è un po' perso a Firenze, anche se ha fatto bene nella fase finale dello scorso annoi. Stimo Mandragora, credo sia un colpo importante per la Fiorentina: sarà molto utile ai viola e non farà rimpiangere Torreira"