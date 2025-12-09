Tensioni tra Kean e Mandragora, il Corriere Fiorentino svela: "Confronto bollente all'intervallo"

Il Corriere Fiorentino, all'interno del suo approfondimento sulla crisi dei leader dello spogliatoio viola, svela una piccola curiosità che potrebbe essere successa sabato all'intervallo di Sassuolo-Fiorentina. Dopo la sceneggiata tra Kean e Mandragora su chi avrebbe dovuto calciare il rigore, spifferi sempre più forti raccontano di una tensione tra i due che col passare dei minuti non si sarebbe abbassata ma che, al contrario, all’intervallo avrebbe toccato punte bollenti.

